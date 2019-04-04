Адабашьян назвал Данелию квинтэссенцией советского и российского кино

Режиссёр Александр Адабашьян прокомментировал смерть Георгия Данелии, отметив, что работать с ним было «легко и замечательно».

«Он потрясающе придумывал, был умён и остроумен. Он замечательно рисовал и был очень музыкальный. Как я говорю, его способностей хватило бы на четырёх человек. Так что масштаб потери для меня лично совершенно колоссальный. Данелия для меня был квинтэссенцией советского и российского кино», — сказал Адабашьян в беседе с Nation News.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков прокомментировал газете «Известия» смерть Георгия Данелии, назвав её невосполнимой потерей.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.