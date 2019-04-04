Умер Георгий Данелия

Умер Георгий Данелия

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В Москве в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия, сообщает «Новая газета».
Умер Георгий Данелия
  • РИА Новости

Отмечается, что об этом изданию сообщила семья режиссёра. 

24 февраля стало известно, что Данелию госпитализировали с эмфиземой лёгких. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Впоследствии Юркова-Данелия сообщила, что врачи вывели её мужа из искусственной комы.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года.

В 1959 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова.

В 1960 году вышла его дебютная картина «Серёжа» по одноименной повести Веры Пановой.

Он снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».

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