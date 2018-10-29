Патриарх Кирилл проводит отпевание Караченцова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал церемонию отпевания народного артиста РСФСР Николая Караченцова.

Отмечается, что церемония проходит в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

«Мы здесь короткое время на Земле, чтобы в вечности мы жили иной жизнью, сохраняя свои таланты и способности, развивая всё то, что в нас есть, но уже в лучах Божьей славы и Божьей правды... Сейчас, совершая чин отпевания, давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая в вечной своей небесной обители», — сказал патриарх.

В церкви присутствуют в том числе родственники артиста, актёры Ирина Муравьёва и Дмитрий Харатьян, певец Олег Газманов и другие.

Караченцов скончался 26 октября на 74-м году жизни в одной из столичных больниц.

Его похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 29 октября.

Актриса Елена Проклова в беседе с НСН сказала, что смерть Караченцова — огромная утрата.