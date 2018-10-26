Актёр Торсуев выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

Российский актёр Юрий Торсуев, исполнивший с братом-близнецом Владимиром Торсуевым главные роли в фильме «Приключения Электроника», в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Николая Караченцова.

«Это был уникальный человек, потрясающий актёр. Очень разноплановый. Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнёрам по площадке. Очень был коммуникабельный, оптимистичный, с большим чувством юмора. Конечно, для всех нас это утрата. Он показал пример жизнелюбия, мужской стойкости и любви к себе, к стране и к делу, которым занимался, даже несмотря на болезнь. Соболезнования всем поклонникам и друзьям», — сказал он.

Ранее жена Николая Караченцова Людмила Поргина подтвердила RT сообщение о смерти супруга.

26 октября в возрасте 73 лет скончался народный артист России Николай Караченцов.