Актёр Торсуев выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова
- ©Dmitry Aremaev / Russian Look
- globallookpress.com
«Это был уникальный человек, потрясающий актёр. Очень разноплановый. Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнёрам по площадке. Очень был коммуникабельный, оптимистичный, с большим чувством юмора. Конечно, для всех нас это утрата. Он показал пример жизнелюбия, мужской стойкости и любви к себе, к стране и к делу, которым занимался, даже несмотря на болезнь. Соболезнования всем поклонникам и друзьям», — сказал он.
Ранее жена Николая Караченцова Людмила Поргина подтвердила RT сообщение о смерти супруга.
26 октября в возрасте 73 лет скончался народный артист России Николай Караченцов.