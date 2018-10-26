Жена Караченцова подтвердила сообщение о смерти супруга

Жена народного артиста России Николая Караченцова Людмила Поргина подтвердила RT сообщение о смерти супруга.

«Он скончался в 9 часов утра в 62-й онкологической больнице», — рассказала она.

Поргина также добавила, что прощание и похороны артиста, вероятно, состоятся в воскресенье или понедельник.

«Сейчас мы созваниваемся с театром Ленком, потому что там прощание будет. Надо всё это уравновесить, тогда уже будем точно знать во сколько, когда и где», — заключила она.

Ранее стало известно, что народный артист России Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет.