Умер Николай Караченцов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.
«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сообщил его сын Андрей Караченцов.
В начале октября стало известно о госпитализации Николая Караченцова.
Актёр служил в театре Ленком и сыграл десятки ролей. Он известен своими ролями в рок-опере «Юнона и Авось», в фильмах «Старший сын», «Собака на сене».
В 2005 году Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.