Умер Николай Караченцов

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RT
Народный артист России Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет. В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актёра нашли опухоль в лёгком. Проведённое исследование показало, что опухоль злокачественная.
Умер Николай Караченцов
  • globallookpress.com
  • © Natalya Loginova

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сообщил его сын Андрей Караченцов.

В начале октября стало известно о госпитализации Николая Караченцова.

Актёр служил в театре Ленком и сыграл десятки ролей. Он известен своими ролями в рок-опере «Юнона и Авось», в фильмах «Старший сын», «Собака на сене».

В 2005 году Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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