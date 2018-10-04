Актёр Николай Караченцов госпитализирован

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Народный артист России Николай Караченцов госпитализирован. Об этом, как сообщает Sobesednik.ru, заявила его жена Людмила Поргина.
Актёр Николай Караченцов госпитализирован
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«Мы лежим в больнице уже несколько дней. Двустороннее воспаление лёгких — это непросто. Наша главная задача на ближайшее время — выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курс химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли», — отметила Поргина.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актёра нашли опухоль в лёгком. Проведённое исследование показало, что опухоль злокачественная.

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