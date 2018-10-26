В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Николая Караченцова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Николае Караченцове.

«Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма», — сказал Бортко.

По его словам, несмотря на тяжёлую болезнь, Николай Караченцов был очень весёлым и дружелюбным человеком.

«Это был весёлый человек, который любил людей. У него была масса друзей, с которыми он дружил, которые его любили. Он прожил интересную яркую жизнь. Земля ему пухом, мы будем долго-долго его помнить», — заключил он.

Ранее сообщалось, что народный артист России Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет.