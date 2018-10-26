В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Николая Караченцова

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Николае Караченцове.
В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Николая Караченцова
  • ©«Белые росы», 1983 год

«Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма», — сказал Бортко.

По его словам, несмотря на тяжёлую болезнь, Николай Караченцов был очень весёлым и дружелюбным человеком.  

«Это был весёлый человек, который любил людей. У него была масса друзей, с которыми он дружил, которые его любили. Он прожил интересную яркую жизнь. Земля ему пухом, мы будем долго-долго его помнить», — заключил он.

Ранее сообщалось, что народный артист России Николай Караченцов умер в возрасте 73 лет

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить