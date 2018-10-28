Патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram проинформировал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Завтра днём святейший патриарх Кирилл совершит отпевание русского артиста Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке», — отметил Легойда.
Николай Караченцов умер 26 октября на 74-м году жизни в одной из московских больниц.
Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.