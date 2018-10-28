Патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова

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Патриарх Кирилл 29 октября совершит отпевание народного артиста РСФСР Николая Караченцова в московском храме Воскресения Словущего.
Патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram проинформировал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Завтра днём святейший патриарх Кирилл совершит отпевание русского артиста Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке», — отметил Легойда.

Николай Караченцов умер 26 октября на 74-м году жизни в одной из московских больниц.

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

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