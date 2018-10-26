Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

Актёр Валентин Гафт в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Николая Караченцова.

«У него была тяжёлая травма, но его поддерживали люди. Такой, как Караченцов, нужен. Такие, как Караченцов, рождаются не каждый день», — заявил Гафт.

Со своей стороны, актриса Елена Проклова в беседе с НСН сказала, что смерть Караченцова — огромная утрата.

«Нам всем будет его не хватать. С большой любовью и уважением буду провожать этого большого актёра и большого друга», — добавила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о Караченцове.