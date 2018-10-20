Лидер группы «Дюна» Рыбин рассказал о раке у себя и супруги

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Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова в эфире телеканала НТВ признались, что борются с раком кожи.
Лидер группы «Дюна» Рыбин рассказал о раке у себя и супруги
  • © Global Look Press

По их словам, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге: ей поставили диагноз «кератоз». Спустя полтора года у Рыбина появились похожие симптомы.

После медицинского обследования стало понятно, что у семейной пары онкология.

«Вот теперь вы всё знаете, у нас рак кожи. И у меня, и у Наташи», — сказал Рыбин.

Они рассказали, что прошли курс лучевой терапии. В настоящее время Рыбин и Сенчукова ожидают результатов, чтобы пройти повторное обследование.

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