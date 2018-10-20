Лидер группы «Дюна» Рыбин рассказал о раке у себя и супруги
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По их словам, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге: ей поставили диагноз «кератоз». Спустя полтора года у Рыбина появились похожие симптомы.
После медицинского обследования стало понятно, что у семейной пары онкология.
«Вот теперь вы всё знаете, у нас рак кожи. И у меня, и у Наташи», — сказал Рыбин.
Они рассказали, что прошли курс лучевой терапии. В настоящее время Рыбин и Сенчукова ожидают результатов, чтобы пройти повторное обследование.
Ранее стало известно, что у актёра Бориса Клюева диагностировали рак лёгких.