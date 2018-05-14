У актёра Бориса Клюева диагностировали рак
Врачи диагностировали у актёра Бориса Клюева рак лёгких. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил режиссёр Малого театра Владимир Бейлис.
При этом он не уточнил, когда был поставлен диагноз.
«Делаются процедуры, всё делается для того, чтобы это было исправлено», — сказал режиссёр, отметив, что из-за болезни артист не перестал играть в театре.
Клюев сыграл более 100 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность актёру принесла роль в сериале «Воронины».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube