В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном

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В Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном.
В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Отмечается, что в траурном мероприятии приняли участие в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронят на Востряковском кладбище.

Эстрадный певец, композитор, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти артиста.

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