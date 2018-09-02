В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном
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- РИА Новости
Отмечается, что в траурном мероприятии приняли участие в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронят на Востряковском кладбище.
Эстрадный певец, композитор, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти артиста.