В Москве завершилась церемония прощания с Кобзоном

В Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном.

Отмечается, что в траурном мероприятии приняли участие в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронят на Востряковском кладбище.

Эстрадный певец, композитор, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти артиста.