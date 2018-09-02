Путин принял участие в церемонии прощания с Кобзоном
- Reuters
Также на мероприятии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что церемония прощания с народным артистом проходит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.
По сообщениям m24, в районе Триумфальной площади ограничат движение транспорта.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронят на Востряковском кладбище.
RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.