Путин принял участие в церемонии прощания с Кобзоном

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном.

Также на мероприятии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с народным артистом проходит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

По сообщениям m24, в районе Триумфальной площади ограничат движение транспорта.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронят на Востряковском кладбище.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.