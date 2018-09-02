Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом на гражданской панихиде сообщил спецпредставитель России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, телеграммы идут со всех концов России и из других стран.

«Соболезнования семье приносит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал лидер КНДР Ким Чен Ын», — сказал Швыдкой.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пришёл проститься с Иосифом Кобзоном.

RT ведёт прямую трансляцию.