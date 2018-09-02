Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона
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По его словам, телеграммы идут со всех концов России и из других стран.
«Соболезнования семье приносит президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и телеграмму с соболезнованиями через посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Москве передал лидер КНДР Ким Чен Ын», — сказал Швыдкой.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пришёл проститься с Иосифом Кобзоном.
RT ведёт прямую трансляцию.