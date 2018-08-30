Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал сообщения о смерти Иосифа Кобзона
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«Кобзон — это уникальное явление как человек, как музыкант, певец, общественный деятель», — сказал он.
И хотя говорят, что незаменимых людей нет, но заменить Кобзона невозможно, уверен Бюльбюль-оглы.
Он отметил, что артист прожил очень яркую, счастливую, тяжёлую жизнь.
Со своей стороны, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в беседе с kp.ru заявил, что в скором времени собирался отметить с Кобзоном 50-летие знакомства.
«К сожалению, не сможем этого сделать», — добавил он.
Смерть Кобзона он назвал большой потерей. По словам Карпова, артист всю жизнь поднимал авторитет страны и очень болел за её успехи.
Ранее сообщалось, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.