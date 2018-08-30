Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал сообщения о смерти Иосифа Кобзона

Эстрадный певец, композитор, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти певца и политика Иосифа Кобзона.

«Кобзон — это уникальное явление как человек, как музыкант, певец, общественный деятель», — сказал он.

И хотя говорят, что незаменимых людей нет, но заменить Кобзона невозможно, уверен Бюльбюль-оглы.

Он отметил, что артист прожил очень яркую, счастливую, тяжёлую жизнь.

Со своей стороны, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в беседе с kp.ru заявил, что в скором времени собирался отметить с Кобзоном 50-летие знакомства.

«К сожалению, не сможем этого сделать», — добавил он.

Смерть Кобзона он назвал большой потерей. По словам Карпова, артист всю жизнь поднимал авторитет страны и очень болел за её успехи.

Ранее сообщалось, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.