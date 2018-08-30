Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Ушёл великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смерти Иосифа Кобзона.

Артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Иосиф Кобзон удостоен множества наград и званий, а его дискография насчитывает свыше 50 альбомов.