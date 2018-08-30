В ДНР объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной Кобзона

Трёхдневный траур объявлен на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.

«Постановляю объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике», — приводит текст документа официальный сайт ДНР.

Как отмечается, в период траура на территории Донецкой народной республики приспустят государственные флаги и отменят все увеселительные мероприятия.

Ранее стало известно, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет.