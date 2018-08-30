В ДНР объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной Кобзона

Короткая ссылка
Трёхдневный траур объявлен на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
В ДНР объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной Кобзона
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

«Постановляю объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике», — приводит текст документа официальный сайт ДНР.

Как отмечается, в период траура на территории Донецкой народной республики приспустят государственные флаги и отменят все увеселительные мероприятия. 

Ранее стало известно, что Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить