В четверг, 21 июня, в Москве отмечают Всемирный день тапас. Об этом сообщают «Известия».

Речь идёт об испанской закуске, которую обычно подают с пивом, сидром или вином.

Разновидностей блюда очень много. Точное происхождение тапас неизвестно. По одной из легенд, король Альфонсо Х просил, чтобы к вину подавали небольшие порции еды.

Кроме того, в Испании есть традиция накрывать бокал хлебом с колбасой, чтобы в напиток не попало какое-либо насекомое.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Саратовской области назвали кумыс конкурентным преимуществом региона.