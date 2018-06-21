В Москве отмечают Всемирный день тапас

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В четверг, 21 июня, в Москве отмечают Всемирный день тапас. Об этом сообщают «Известия».
В Москве отмечают Всемирный день тапас
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Речь идёт об испанской закуске, которую обычно подают с пивом, сидром или вином.

Разновидностей блюда очень много. Точное происхождение тапас неизвестно. По одной из легенд, король Альфонсо Х просил, чтобы к вину подавали небольшие порции еды.

Кроме того, в Испании есть традиция накрывать бокал хлебом с колбасой, чтобы в напиток не попало какое-либо насекомое.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Саратовской области назвали кумыс конкурентным преимуществом региона.

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