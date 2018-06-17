Власти Саратовской области назвали кумыс конкурентным преимуществом региона
Как передаёт «Реальное время», чиновник посетил музыкально-экологический фестиваль «Чистая нота». В частности, он встретился с руководителем предприятия из Алгайского района, занявшегося реализацией кумыса.
«Валерий Радаев поблагодарил предпринимателя за сохранение традиций и подчеркнул, что это не только история, но и конкурентные преимущества региона», — заявили в пресс-службе губернатора.
Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование о качестве ванильного пломбира в России.