Власти Саратовской области назвали кумыс конкурентным преимуществом региона

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал кумыс конкурентным преимуществом региона.

Как передаёт «Реальное время», чиновник посетил музыкально-экологический фестиваль «Чистая нота». В частности, он встретился с руководителем предприятия из Алгайского района, занявшегося реализацией кумыса.

«Валерий Радаев поблагодарил предпринимателя за сохранение традиций и подчеркнул, что это не только история, но и конкурентные преимущества региона», — заявили в пресс-службе губернатора.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование о качестве ванильного пломбира в России.