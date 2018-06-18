В Подмосковье откроют почти 900 летних читальных залов

В Московской области откроют 867 летних читальных залов, сообщает телеканал «360».

«Второй год подряд библиотеки Московской области открывают летние читальные залы. В этом году на территориях рядом с библиотеками, в парках откроется 867 летних читальных залов. Ожидается, что их посетят не менее 40 тыс. человек», — заявила министр культуры региона Оксана Косарева.

Залы будут работать с 11:00 до 18:00 до 31 августа.

Самые крупные летние читальни расположены в Государственной научной библиотеке имени Крупской.

Ранее Newinform сообщало, что социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели опрос, посвящённый чтению и посещению библиотек.