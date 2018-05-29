Опрос: 78% жителей Петербурга предпочитают бумажные книги

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Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели опрос, посвящённый чтению и посещению библиотек. Об этом сообщает NewInform.

Как оказалось, большинство респондентов (78%) предпочитают бумажные книги. Но 42% сказали, что могут почитать и с экрана гаджета.

Три четверти участников исследования утверждают, что не пользуются библиотеками.

По словам 37% опрошенных, они читают книги ежедневно, 23% — несколько раз в неделю.

36% респондентов рассказали, что прочитали до 10 книг в год, 21% — от 11 до 20, 23% — более 21. Ещё 11% заявили, что за год не прочитали ни одной книги.

Ранее Nation News сообщало, что старейшая библиотека вооружённых сил переехала из Михайловского замка в новое здание.

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