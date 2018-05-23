Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве посетили около миллиона человек

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Около миллиона человек посетили московский гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» за первые дни его работы, сообщает m24.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, посетители приобрели 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов.

Фестиваль проходит с 17 по 27 мая. Программа включает тематические мастер-классы, лекции, постановки уличного театра.

Также телеканал «Звезда» сообщал, что фестиваль поддержали торговые точки, кафе, рестораны.

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