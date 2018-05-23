Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве посетили около миллиона человек
Около миллиона человек посетили московский гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» за первые дни его работы, сообщает m24.
Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
По его словам, посетители приобрели 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов.
Фестиваль проходит с 17 по 27 мая. Программа включает тематические мастер-классы, лекции, постановки уличного театра.
Также телеканал «Звезда» сообщал, что фестиваль поддержали торговые точки, кафе, рестораны.
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