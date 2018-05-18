В Москве открылся фестиваль «Рыбная неделя»

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В Москве открылся гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», сообщает телеканал «Звезда».

Посетителям предлагают более 200 разных видов рыбы и морепродуктов из всех регионов — от Калининграда и Мурманска до Камчатки и Владивостока.

Фестиваль поддержали торговые точки, кафе, рестораны. Тематическое меню появится в сотнях заведений общепита. Около 1 тыс. предприятий предложат скидки.

«Рыбная неделя» продлится до 27 мая.

Ранее сообщалось о гастрономическом фестивале «Мос/Еда!».

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге должно пройти более 200 мероприятий в День города.

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