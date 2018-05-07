Путин наградил Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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- © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.