Путин наградил Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Президент России Владимир Путин наградил народного артиста СССР Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Путин наградил Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.

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