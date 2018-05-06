Путин поздравил Этуша с днём рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Примите поздравления с днём рождения. Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной «вахтанговской» школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране», — говорится в телеграмме.

Путин отметил талант, мастерство, неподражаемое чувство юмора Этуша и пожелал ему здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, однако в его паспорте годом рождения указан 1923-й. Своё «неофициальное» 95-летие Этуш отмечал в 2017 году.

Актёр дебютировал в кино в 1953 году, сыграл более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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