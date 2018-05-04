Путин подписал указ о награждении Безрукова и Цискаридзе орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что награды присуждены за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Кроме того, орден Почёта присуждён художественному руководителю театра «Геликон-опера» Дмитрию Бертману и дирижёру Павлу Когану, возглавляющему симфонический оркестр.