Путин подписал указ о награждении Безрукова и Цискаридзе орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и артиста Олега Газманова.
Путин подписал указ о награждении Безрукова и Цискаридзе орденом Дружбы
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что награды присуждены за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Кроме того, орден Почёта присуждён художественному руководителю театра «Геликон-опера» Дмитрию Бертману и дирижёру Павлу Когану, возглавляющему симфонический оркестр.

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