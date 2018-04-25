Путин вручает медали Героя Труда

В Кремле проходит церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды из рук президента России Владимира Путина получают генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева. RT ведёт прямую трансляцию.