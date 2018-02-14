В России перенесли дату выхода нового фильма о «Мстителях»

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Дата премьерного показа американского фильма «Мстители: Война бесконечности» режиссёров Энтони Руссо и Джо Руссо перенесена. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз российского отделения The Walt Disney Company.

«Спешим сообщить, что изменилась дата выхода в российский прокат долгожданного блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности». Новая дата выхода фильма на широкие экраны — 11 мая 2018 года», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что в США премьера фильма состоится 4 мая 2018 года, как и было запланировано ранее.

Причины, по которым дата выхода картины в прокат была перенесена, не уточняются.

В январе сообщалось, что в Минкультуры заявили о переносе даты выхода фильма «Приключения Паддингтона — 2» с 18 января на 1 февраля в связи с тем, что он совпадал со стартом проката «иного фильма».

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