В России перенесли дату выхода нового фильма о «Мстителях»
«Спешим сообщить, что изменилась дата выхода в российский прокат долгожданного блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности». Новая дата выхода фильма на широкие экраны — 11 мая 2018 года», — говорится в тексте сообщения.
При этом отмечается, что в США премьера фильма состоится 4 мая 2018 года, как и было запланировано ранее.
Причины, по которым дата выхода картины в прокат была перенесена, не уточняются.
В январе сообщалось, что в Минкультуры заявили о переносе даты выхода фильма «Приключения Паддингтона — 2» с 18 января на 1 февраля в связи с тем, что он совпадал со стартом проката «иного фильма».
- СМИ опубликовали рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года
- «Лара Крофт», «Щелкунчик» от Disney и спин-офф «Звёздных войн»: 10 важных кинопремьер 2018 года
- «Оперирую цифрами, а не криками о цензуре»: Мединский ответил на жалобу из-за переноса премьеры фильма про Паддингтона
- Кинотеатр «Пионер» прекращает показ фильма «Смерть Сталина»