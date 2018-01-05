«Лара Крофт», «Щелкунчик» от Disney и спин-офф «Звёздных войн»: 10 важных кинопремьер 2018 года

Свежая порция супергеройских блокбастеров, перезапуск «Лары Крофт», виртуальная реальность от Стивена Спилберга, возвращение во вселенную Гарри Поттера, «Щелкунчик» в исполнении Disney, спин-офф «Звёздных войн» и сиквел «Мaмма Mia!»: десять зарубежных кинопремьер 2018 года с высоким рейтингом ожидания — в подборке RT.

Чёрная пантера

26 февраля

Действие «Чёрной пантеры» — 18-го фильма из кинематографической вселенной Marvel — происходит сразу после событий, описанных в картине «Первый мститель: Противостояние». Т’Чалла, потомок древней династии, управляющей вымышленной страной Вакандой, возвращается в родные земли и обнаруживает, что представители местной политической элиты пытаются оспорить его королевские амбиции. Герою предстоит доказать своё право на трон, а заодно, как заведено среди супергероев, предотвратить новую мировую войну.

Tomb Raider: Лара Крофт



15 марта

Новый фильм о приключениях Лары Крофт основан на перезагрузке игр Tomb Raider пятилетней давности. По сюжету юная Лара, чтобы найти отца и исполнить его просьбу, отправляется в морское путешествие. Корабль героини терпит крушение, а она оказывается на странном острове, полном опасностей и тайн. Роль обновлённой Лары Крофт — по всей видимости, более похожей на живого человека, чем на суперженщину из компьютерной игры, — исполнила обладательница «Оскара» Алисия Викандер.

Первому игроку приготовиться



29 марта

Сценарий новой картины Стивена Спилберга основан на одноимённом научно-фантастическом романе Эрнеста Клайна. События в «Первом игроке» разворачиваются в 40-х годах XXI века. Тогда мировая экономика переживает глобальный кризис, а человечество практически живёт во вселенной виртуальной реальности — многопользовательской онлайн-игре OASIS. Эта игра настолько популярна, что тот, кто её контролирует, фактически владеет миром. Именно поэтому после смерти основателя OASIS все начинают охоту за ключом к управлению виртуальной вселенной...

Мстители: Война бесконечности



3 мая

В 19-м фильме Marvel (сиквел кинолент 2012 и 2015 годов) Мстители и Стражи Галактики объединятся, чтобы спасти вселенную от суперзлодея Таноса, — тот замышляет изменить мировой порядок с помощью Перчатки бесконечности. По некоторым данным, в этой картине появятся более 60 персонажей, причём 30 из них можно будет увидеть в одной сцене.

Соло: Звёздные войны. Истории



24 мая

© Фрагмент постера к фильму «Соло: Звездные войны. Истории»

Из второго спин-оффа «Звёздных войн» поклонники культовой киносаги узнают о жизни Хана Соло до знакомства с Люком Скайуокером: действие киноленты происходит между событиями третьего эпизода и фильма «Изгой-один». В роли Соло выступил Олден Эренрайк («Прекрасные создания»), режиссёром картины стал Рон Ховард («Игры разума», «Аполлон-13», «Код да Винчи»).

Дэдпул 2



31 мая

Продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории поручили Дэвиду Литчу, за свою недолгую режиссёрскую карьеру снявшему сразу два обсуждаемых фильма: «Джона Уика» и «Взрывную блондинку». Продюсеры настолько уверены в коммерческом успехе второй части, что уже принялись за работу над третьей, — ожидается, что в ней появится команда Сила Икс.

Mamma Mia! Here We Go Again



16 августа

Действие второй части «Мaмма Mia!» происходит после окончания первой и в то же время задолго до событий, описанных в оригинальном фильме. Создатели картины решили воспользоваться приёмом повествования внутри повествования: Софи рассказывает, как её мать, будучи беременной и совсем юной, сумела преодолеть трудности и стать счастливой. Роль молодой Донны Шеридан исполнила Лили Джеймс.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

15 ноября

© Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Тёмный маг Грин-де-Вальд, пойманный в первой части «Фантастических тварей», совершает побег из тюрьмы и снова приступает к злодеяниям — пытается настроить волшебников против маглов. Любитель странных зверушек Ньют Саламандер, однажды уже разоблачивший злодея, снова должен спасти от краха хрупкое равновесие между магами и немагами. В этом ему, разумеется, помогут старые друзья: Тина и Куинни Голдштейн и Якоб Ковальски.

Аквамен

20 декабря

Последний супергеройский фильм в этом списке принадлежит к расширенной вселенной DC (в неё входят «Чудо-женщина», «Отряд самоубийц» и прочие киноленты). Правителя семи морей Аквамена, который, помимо стандартного набора в виде силы и скорости, обладает способностью общаться с рыбами, сыграл Джейсон Момоа, прославившийся ролью кхала Дрого из «Игры престолов». Роль его супруги Меры исполнила Эмбер Хёрд.

Щелкунчик и четыре королевства

Точная дата релиза неизвестна

Как получилось, что Disney только недавно взялся за фильм по мотивам «Щелкунчика», — большая загадка. Тем не менее оплошность исправлена, а кинолента уже находится на стадии постпродакшна. На главную роль утвердили Маккензи Фой (известную по роли дочери Эдварда и Беллы из «Сумерек»), на роль феи Драже — Киру Найтли, а Дроссельмейера — Моргана Фримана.