Фильму «Приключения Паддингтона — 2» разрешили выйти в прокат 20 января

В компании «Вольга», прокатчике фильма «Приключения Паддингтона — 2», заявили, что картине разрешили выйти в прокат 20 января.

«Ситуация разрешилась, я благодарен регулятору, который разрешил выйти на завтрашнее число. Страна увидит Мишку, все довольны», — заявил владелец компании Сергей Ершов на брифинге в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что в Минкультуры заявили о переносе даты выхода картины с 18 января на 1 февраля в связи с тем, что он совпадал с началом проката «иного фильма».

Министр культуры России Владимир Мединский заявлял, что продажа билетов на фильм «Приключения Паддингтона — 2» началась до того, как картина получила прокатное удостоверение.