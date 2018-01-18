Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность

Министр культуры России Владимир Мединский в ответ на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров о якобы вмешательстве в их хозяйственную деятельность призвал привести конкретные данные.

Как отметил глава Минкультуры, киносборы в стране за последние пять лет увеличились с 35 млрд до 54 млрд рублей, а производство кино выросло на 120%.

«Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», — цитирует Мединского РИА Новости.

Он отметил, что сам никогда не оперирует «абстрактными криками о цензуре».

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров призвала обратить внимание на госрегулирование в киноиндустрии в связи с переносом даты проката зарубежных фильмов «Приключения Паддингтона — 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». В ассоциации ситуацию расценили как «вмешательство чиновников» в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий.