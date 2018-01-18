«Оперирую цифрами, а не криками о цензуре»: Мединский ответил на жалобу из-за переноса премьеры фильма про Паддингтона

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что продажа билетов на фильм «Приключения Паддингтона — 2» началась до того, как картина получила прокатное удостоверение. Таким образом глава ведомства ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров, которые обвинили Минкультуры в «усилении административного госрегулирования». При этом изначально речь шла о двух фильмах: помимо «Паддингтона» был отложен и запуск «Бегущего в лабиринте». Позднее премьеру второй киноленты решили не переносить. В ведомстве отметили, что окончательную дату выхода фильма про медвежонка прокатчику сообщили ещё в начале января, а предварительная реализация билетов велась незаконно. О споре между Министерством культуры и кинотеатрами — в материале RT.

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал обвинение со стороны Ассоциации владельцев кинотеатров в так называемом вмешательстве в их хозяйственную деятельность после переноса даты проката зарубежных фильмов «Приключения Паддингтона — 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». Он призвал авторов обращения, направленного на имя премьер-министр РФ Дмитрия Медведева, оперировать конкретными данными, а не голословными обвинениями в цензуре.

«Я всегда оперирую только цифрами, а не абстрактными криками о цензуре. У нас кого ни тронь, все начинают орать про цензуру», — сказал он.

Мединский также сообщил, что киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 млрд рублей, а объёмы кинопроизводства в стране увеличились на 120%.

«Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», — цитирует РИА Новости министра культуры.

Глава ведомства также сообщил, что прокатчик фильма, компания «Вольга», ввела в заблуждение кинотеатры относительно фильма про Паддингтона, из-за чего те начали продажи билетов на фильм, который не имел прокатного удостоверения.

«В начале января в Минкультуры прошла встреча, на которой было объявлено, что прокат фильма (о Паддингтоне. — RT) начнётся с 1 февраля, эта дата оптимальна для разведения отечественных релизов», — пояснил Мединский в интервью ТАСС.

Между тем замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что министерство направило заявление в надзорные органы в связи с незаконной предварительной продажей билетов на киноленту про медвежонка.

© Кадр из фильма «Приключения Паддингтона — 2»

«Сегодня организована «контрольная закупка» билета на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который должен состояться 18 января. В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора», — сказал Обрывалин.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что Минкультуры перенесло дату выхода в прокат кинофильма «Приключения Паддингтона — 2» с 18 января на 1 февраля 2018 года, а фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» — с 25 января на 1 февраля. В связи с этим организация направила письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание «на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы».

«Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий — кинотеатров», — говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

Позднее в пресс-службе Минкультуры заявили «Известиям», что «Бегущий в лабиринте» всё же выйдет 25 января.

Компания «Вольга» планировала выпустить картину про Паддингтона 18 января.

«Мы получили оригинал прокатного удостоверения на фильм «Приключения Паддингтона — 2» с датой начала проката 1 февраля 2018 года. Кроме того, мы получили письмо из Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — сообщила компания агентству Интерфакс.

Замминистра культуры в ответ заявил, что ведомство заранее проинформировало прокатчика о том, что прокатное удостоверение киноленте будет выдано с 1 февраля.

По его словам, предварительная продажа билетов на картину являлась незаконной.

«Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона — 2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ», — пояснил Обрывалин.

Минкультуры, по его словам, сожалеет, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с предварительной продажей.

РИА Новости

© Артем Житенев

Директор сети кинотеатров «Премьер-зал» Владимир Петелин рассказал RT, как сейчас работает рынок кинотеатров в России.

«Современный рынок кинотеатров функционирует по законам рыночной экономики. На этом рынке существуют игроки. Это дистрибьюторы, которые являются правообладателями фильмов и организуют прокат, и кинотеатры, которые берут в свой репертуар предлагаемые на рынке фильмы в зависимости от оценки потенциала зрительского интереса. Дистрибьюторы подбирают подходящие даты, кинотеатры в эти даты ставят фильм. Так работает этот рынок», — сказал он.

По его словам, Министерство культуры стало влиять на этот рынок, поддерживая российское кино. Стоит напомнить, что, по мнению Ассоциации владельцев кинотеатров, выход зарубежных фильмов переносится именно из-за отечественных лент.

«В данном случае действия Минкультуры выглядят странно. Идущие в прокате российские фильмы прекрасно представлены в кинотеатрах. На них прекрасно идут зрители. Кинотеатры их продлевают с удовольствием. Мы действуем в рамках рыночных условий: если есть спрос, мы даём предложение», — отметил собеседник RT.