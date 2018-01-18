Фильм «Бегущий в лабиринте» выйдет в России 25 января

Фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» от студии 20th Century Fox выйдет в России 25 января, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Как рассказали в ведомстве, компания получила прокатное удостоверение, где указана дата начала показов. Режиссёром фильма выступил Уэс Болл. В ленте снимались, в частности, Дилан О’Брайен, Роза Салазар, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Эйдан Гиллен. Ранее народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала о съёмках фильма «Карп отмороженный».