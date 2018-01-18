Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала о съёмках фильма «Карп отмороженный».

«В октябре (2016 года. — RT) нам надо было в очень сжатые сроки отснять всё на натуре. Нужно было буквально дней десять, чтобы схватить уходящую осень. А у Мариночки Неёловой в это самое время была запланирована премьера в театре. Тогда мы очень попросили Галину Борисовну Волчек ради нас немного отодвинуть премьерные спектакли. Она знает Никиту (Владимирова, продюсера картины. — RT) с малолетства, поэтому отнеслась к нашей просьбе очень трепетно и сделала всё, чтобы дать нам возможность отснять материал», — рассказала «Известиям» Фрейндлих.

По её словам, «в октябре сняли натуру, потом на какое-то время распустили всю группу и через несколько месяцев снова собрались и досняли павильон».

Ранее актриса Вера Алентова рассказала изданию «Дни.ру» о своём друге и коллеге Михаиле Державине, с которым она снималась вместе в комедии «Жених из Майами» (1994).