Алентова: Михаил Державин был удивительно скромным и незлобивым человеком

Актриса Вера Алентова рассказала о своём друге и коллеге Михаиле Державине, с которым снималась вместе в комедии «Жених из Майами» (1994), сообщает «Дни.ру».

«Михаил Михайлович был удивительно скромным и незлобивым человеком. Он не завидовал своим коллегам по творческому цеху и всегда мог разрядить любую обстановку», — заявила Алентова.

По её словам, при появлении Державина в театре у всех поднималось настроение.

Ранее сообщалось, что Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца.