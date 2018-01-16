Алентова: Михаил Державин был удивительно скромным и незлобивым человеком

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Актриса Вера Алентова рассказала о своём друге и коллеге Михаиле Державине, с которым снималась вместе в комедии «Жених из Майами» (1994), сообщает «Дни.ру».

«Михаил Михайлович был удивительно скромным и незлобивым человеком. Он не завидовал своим коллегам по творческому цеху и всегда мог разрядить любую обстановку», — заявила Алентова.

По её словам, при появлении Державина в театре у всех поднималось настроение.

Ранее сообщалось, что Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца.

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