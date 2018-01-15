Державина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца

Народного артиста РСФСР Михаила Державина похоронили в понедельник, 15 января, на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца, актёра Театра имени Вахтангова Михаила Державина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после гражданской панихиды в московском Театре сатиры, траурная процессия направилась в храм Преображения Господня на Песках, где прошло отпевание артиста.

Державин известен ролями в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами».

Актёр скончался 10 января на 82-м году жизни после продолжительной болезни.