В Москве завершилось прощание с Михаилом Державиным

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В Театре сатиры в Москве завершилось прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным.

Панихиду вела актриса театра Алёна Яковлева. Она зачитала телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Мы потеряли не просто коллегу и артиста. От нас ушёл наш друг и замечательный человек, наш светлячок. Мы очень осиротели», — сказала Яковлева.

Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

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