Противоречивый «Скиф» и новый «Паддингтон»: какие фильмы выходят в прокат на этой неделе

Фэнтези на основе истории Древней Руси, комедия о пенсионерке, хлопочущей о собственных похоронах, последняя работа Рустама Хамдамова, два фильма из числа лучших зарубежных релизов года, «Пианистка» в хорошем качестве и новые приключения Паддингтона — кинопремьеры этой недели в подборке культурного обозревателя RT.

Карп отмороженный

Автор сериала «Охотник» и полнометражной «Громозеки» Владимир Котт представил публике обаятельную, трогательную и невероятно смешную комедию о жизни и смерти. Главная героиня — пенсионерка Елена Михайловна (Марина Неёлова) — от врача узнаёт о своей скорой кончине и, чтобы не тревожить занятого сына (Евгений Миронов), приступает к организации собственных похорон. Выбирает гроб, достаёт фальшивые справки из различных ведомств... За приключениями пожилой женщины безмолвно наблюдает (и сам непосредственно в них участвует) её новый питомец — карп, чудесным образом выживший после глубокой заморозки. Посмотреть этот фильм стоит обязательно — как минимум ради попыток определить грань между абсурдом и жизнью в её обыкновенном проявлении.

Скиф

«Скиф» — фильм неоднозначный. С одной стороны — наивный и предсказуемый, с другой — всё же не самый скучный. Перенасыщенный сценами насилия — однако снятыми весьма эффектно (операторскую работу и в «мирных» сценах стоит отметить отдельно). И к тому же балансирующий на грани реального и ирреального: картину Рустама Мосафира нельзя назвать исторической — это фэнтези, вдохновлённое историей.

Действие фильма происходит около тысячи лет назад, во времена, когда на территории Восточной Европы только начала появляться централизованная власть, а люди всё ещё приносили человеческие жертвы богам. По сюжету убийцы из последней выжившей общины скифов похищают супругу и ребёнка храброго ратника Лютобора. Тот, взяв в заложники одного скифа, отправляется на поиски похитителей. Совместное путешествие двух людей разных верований, как можно догадаться, будет крайне увлекательным — тем более что за голову Лютобора назначена большая награда.

Форма воды (The Shape of Water)

Фантастическую мелодраму Гильермо дель Торо можно считать одной из главных премьер не только этой зимы, но и всего года. История любви немой уборщицы правительственной лаборатории и заключённого там человека-амфибии была тепло (и даже горячо) встречена критиками и обычными зрителями (81% одобрения среди последних на сайте Rotten Tomatoes). Кроме того, картина успела получить два «Золотых глобуса», три награды на Венецианском кинофестивале и главный приз Critics' Choice Awards — ежегодной премии, присуждаемой Ассоциацией кинокритиков США и Канады.

Тёмные времена (Darkest Hour)

Ещё один обладатель «Золотого глобуса» в этом списке — байопик Джо Райта о работе британского правительства и премьер-министра Уинстона Черчилля, в частности — во время Второй мировой войны. Награда за лучшую мужскую роль в драме досталась сыгравшему Черчилля Гэри Олдмену. По мнению критиков, у него есть все шансы получить за эту работу ещё более престижную премию — Американской киноакадемии. А вот в других номинациях «Тёмным временам» придётся сложнее. Впрочем, независимо от успехов Райта на поприще соискания «Оскара» картина британского режиссёра зрителям запомнится и полюбится.

Мешок без дна

«Мешок без дна» — постновогодний подарок для тех, кто при просмотре фильмов наибольшее внимание уделяет эстетической составляющей и придерживается концепции «искусство ради искусства». Остальные происходящему на экране удивятся и вряд ли захотят досмотреть до конца. Основой для нового — и первого за семь лет — творения Рустама Хамдамова стал рассказ Рюноскэ Акутагавы «В чаще», однажды уже экранизированный классиком японского кинематографа Акирой Куросавой («Расёмон»). Версия Хамдамова, впрочем, вплетена в рамки русского фольклора, а место убитого самурая занимает царевич.

Пианистка (La Pianiste)

На этой неделе картина Михаэля Ханеке выходит в повторный прокат. Теперь поклонники творчества австрийского режиссёра смогут пересмотреть драму в прекрасном качестве, а те, кто пропустил релиз 2001 года, — впервые проследить за историей отношений молодого музыканта и преподавательницы консерватории. Стоит ли говорить, что «Пианистка» обязательна к просмотру для всех киноманов: в своё время критики называли её самой сильной и «фрейдистской» картиной Ханеке и присудили ей множество престижных наград. На Каннском кинофестивале, к примеру, этот фильм получил приз жюри, а также был отмечен премиями за лучшие мужскую и женскую роли.

Приключения Паддингтона (Paddington 2)

Возвращается на экраны и «Медведь, покоривший весь мир» — но уже с новой историей. Спустя какое-то время после событий, показанных в первом фильме, Паддингтон живёт в семье Браунов. Однажды в поисках подарка любимой тёте он находит в одном из лондонских антикварных магазинов книгу неземной красоты. Чтобы накопить на неё, медвежонок идёт работать, однако приобрести заветное издание не успевает: кто-то крадёт его прямо из витрины, а в краже обвиняют самого Паддингтона. Героя сажают в тюрьму. Друзья медведя начинают собственное расследование.