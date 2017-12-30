СМИ назвали рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

По данным опроса компании Fandango, в тройку лидеров рейтинга самых ожидаемых фильмов 2018 года вошли «Мстители: Война бесконечности», «Чёрная пантера» и «Мир Юрского периода 2». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что в список также попали картины «Дэдпул 2», «Соло: Звёздные войны. Истории», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актёров 2017 года. Первое место занял американский актёр Вин Дизель. Как отмечается, картины с его участием за год собрали $1,6 млрд, три четверти которых пришлось на «Форсаж».