Forbes назвал самых кассовых актёров 2017 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актёров 2017 года.

Первое место занял американский актёр Вин Дизель. Как отмечается, картины с его участием за год собрали $1,6 млрд, три четверти которых пришлось на «Форсаж».

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон, киноленты с участием которого принесли $1,5 млрд.

Замкнула тройку лидеров Галь Гадот. Фильмы с её участием собрали $1,4 млрд.

Также в список вошли Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Пратт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Ранее Forbes назвал самого прибыльного актёра 2017 года.