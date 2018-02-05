Свыше 1 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы за сутки

За минувшие сутки с московских улиц было вывезено свыше 1 млн кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

«Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1 200 000 кубометров снега», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в столице превысила 40 см.

Издание «Газета.Ru» передавало, что в Москве в понедельник ожидается до -12 °С. Кроме того, в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.