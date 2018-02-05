Свыше 1 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы за сутки

Короткая ссылка
За минувшие сутки с московских улиц было вывезено свыше 1 млн кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Свыше 1 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы за сутки
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1 200 000 кубометров снега», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в столице превысила 40 см.

Издание «Газета.Ru» передавало, что в Москве в понедельник ожидается до -12 °С. Кроме того, в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru