В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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В Московском регионе из-за усиления ветра на 5 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в столице превысила 40 см.

4 февраля Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого».

Издание «Газета.Ru» передавало, что в Москве в понедельник ожидается до -12 °С.

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