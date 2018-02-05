В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
В Московском регионе из-за усиления ветра на 5 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что высота снежного покрова в столице превысила 40 см.
4 февраля Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого».
Издание «Газета.Ru» передавало, что в Москве в понедельник ожидается до -12 °С.
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