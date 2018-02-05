В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 43 км к северо-западу от города Такна 4 февраля в 21:47 по времени UTC.

Очаг землетрясения находился на глубине 48 км.

Данных о погибших или пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что у побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7.