В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 43 км к северо-западу от города Такна 4 февраля в 21:47 по времени UTC.
Update: M4.7 #earthquake (#sismo) strikes 43 km NW of #Tacna (#Peru) 1hr 14min ago. https://t.co/zxUYeW9eAApic.twitter.com/ucZVCgCw75— EMSC (@LastQuake) 4 февраля 2018 г.
Очаг землетрясения находился на глубине 48 км.
Данных о погибших или пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что у побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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