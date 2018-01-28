У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 60 км. Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.7 South of Panama 45 min ago pic.twitter.com/BjnlG8SYi0 — EMSC (@LastQuake) 27 января 2018 г. Толчки были зафиксированы 27 января в 21:45 по времени UTC. Ранее сообщалось, что в районе побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2.