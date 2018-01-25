У Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой в акватории Берингова моря в районе Командорских островов.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, толчки были зафиксированы в 02:10 по времени UTC.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 563 километрах от населённого пункта Палана.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.