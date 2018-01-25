У Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой в акватории Берингова моря в районе Командорских островов.
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, толчки были зафиксированы в 02:10 по времени UTC.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 563 километрах от населённого пункта Палана.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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