Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки.

Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Как заявил РИА Новости представитель службы, эпицентр подземных толчков находился на глубине 491 километр.

«Сейсмособытие произошло в акватории Охотского моря. Эпицентр находился на глубине 491 километр в 375 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населённый пункт — посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района — находится в 210 километрах от него», — отметил собеседник.

Уточняется, что это не первое землетрясение в регионе за последнее время, ранее подземные толчки магнитудой 4,9 у берегов Камчатки были также зафиксированы 15 января.