Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Камчатки

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки.

Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Как заявил РИА Новости представитель службы, эпицентр подземных толчков находился на глубине 491 километр.

«Сейсмособытие произошло в акватории Охотского моря. Эпицентр находился на глубине 491 километр в 375 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населённый пункт — посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района — находится в 210 километрах от него», — отметил собеседник.

Уточняется, что это не первое землетрясение в регионе за последнее время, ранее подземные толчки магнитудой 4,9 у берегов Камчатки были также зафиксированы 15 января.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119