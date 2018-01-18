Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки.

Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине порядка 52 километров. Согласно указанным широтам, он находился восточнее Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки было также зафиксировано 15 января.

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