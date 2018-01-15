У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Сейсмособытие произошло в районе мыса Шипунский, эпицентр находился на глубине 50 км в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — цитирует представителя службы РИА Новости. Отмечается, магнитуда в эпицентре составила 4,9. Как пояснили в краевом главке МЧС, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,6.