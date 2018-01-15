У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Сейсмособытие произошло в районе мыса Шипунский, эпицентр находился на глубине 50 км в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — цитирует представителя службы РИА Новости.
Отмечается, магнитуда в эпицентре составила 4,9.
Как пояснили в краевом главке МЧС, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,6.
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