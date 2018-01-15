У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Короткая ссылка
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Сейсмособытие произошло в районе мыса Шипунский, эпицентр находился на глубине 50 км в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — цитирует представителя службы РИА Новости.

Отмечается, магнитуда в эпицентре составила 4,9.

Как пояснили в краевом главке МЧС, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов. 

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,6.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119