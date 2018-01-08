Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км

Выброс пепла на вулкане Ключевской зафиксирован на высоту до 6,5 км. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении», — приводит сообщение ТАСС.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что населённых пунктов на пути распространения шлейфа нет.

3 января вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.