Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 км
Выброс пепла на вулкане Ключевской зафиксирован на высоту до 6,5 км. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф развеялся на 70 км в северо-западном направлении», — приводит сообщение ТАСС.
В управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что населённых пунктов на пути распространения шлейфа нет.
3 января вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла.
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